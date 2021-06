Ultime notizie mercato. Si spegne ogni possibilità di arrivare a Rodrigo De Paul per il Napoli, che pure sembrava averci pensato in questa sessione di mercato. Il giocatore e l'Udinese sembrano aver raggiunto un accordo con l'Atletico Madrid. Lo riferisce Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, sul suo sito ufficiale: "Tutto fatto per Rodrigo De Paul dall’Udinese all’Atletico Madrid, nei prossimi giorni verranno organizzate le visite dell’argentino attualmente impegnato in Copa America".