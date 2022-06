Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà scrive sul proprio sito:

"Il Napoli sarà molto attivo sul mercato, sia in entrata che in uscita. Alex Meret sta trattando il rinnovo quinquennale, tutto questo perché Ospina si sta allontanando sempre più. Per Koulibaly servirà un confronto serio, sincero, definitivo: Spalletti lo ritiene indispensabile, e non ha tutti i torti, ma la vicenda del contratto in scadenza tra un anno evidentemente è troppo delicata".