Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, scrive su Twitter:

"Karnezis ha accordo con Lille: operazione importante, non più sorprendente nella sinergia che sblocca definitivamente Osimhen per il Napoli. Di Ounas in questo giro non c’è traccia, solo Karnezis".