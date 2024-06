Notizie Napoli calcio. Natan, difensore brasiliano del Napoli che ha accusato non poche difficoltà nel suo primo anno in azzurro, potrebbe già lasciare il club partenopeo.

Calciomercato Napoli, Natan richiesto in Brasile

In attesa che Conte lo valuti in ritiro, sono già arrivate alcune richieste per lo stesso Natan. Ecco quanto riportato dai colleghi di Sportitalia: