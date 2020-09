Sportitalia - Inter su Llorente, sondaggi indiretti col Napoli: dallo spagnolo rifiuti per Benevento, Genoa ed altri club italiani

L’Inter si prepara ad accogliere Vidal, ma verso fine mercato prenderà un quarto attaccante. A maggior ragione se nel frattempo dovesse partire Sebastiano Esposito (il Parma sarebbe pronto). Ne parla il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà sul proprio sito internet:

"Ci sono stati sondaggi indiretti per capire la disponibilità del Napoli di liberare Fernando Llorente, la disponibilità c’è. Llorente aveva detto no alle proposte di Benevento, Genoa e altri club italiani, ma una chiamata di Conte non lo lascerebbe insensibile anche se ha molto mercato in Bundesliga, Liga e Premier. Conte ha già espresso la sua volontà: vorrebbe uno tra Llorente e Giroud come vice Lukaku, i contatti per Llorente sono già partiti"