Lazar Samardzic è ormai un giocatore dell'Inter.

Lazar Samardzic

Inter, è fatta per Samardzic

Il centrocampista dell'Udinese, in passato accostato anche al Napoli, è sbarcato a Milano in serata ed è pronto adi iniziare la sua nuova avventura in maglia nerazzurra. Il serbo svolgerà domani le visite mediche prima di apporre la propria firma sul contratto. All'Udinese andranno 25 milioni di euro più il giovane classe 2003, Giovanni Fabbian, come contropartita tecnica. Lo riporta la redazione di Sportitalia.