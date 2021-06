Ultime notizie calcio mercato - Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Inter al lavoro per il portiere. Cordaz farà il terzo e come secondo ci sono stati dei contatti per Luigi Sepe che, però, al momento preferirebbe il Genoa dove avrebbe maggiori possibilità di giocare. Per questo va tenuto sotto osservazione anche Silvestri".