Sportitalia - Insigne-Napoli, nessun segnale per il rinnovo: ci pensa il Barcellona, interessamenti anche dalla Premier

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Gianluigi Longari, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Al momento non c'è stata nessuna offerta da parte del Napoli per il rinnovo di Lorenzo Insigne, probabilmente se ne parlerà dopo l'Europeo. In ogni caso sono molte le squadre che stanno seguendo questa situazione, sia in Spagna che in Inghilterra. In tal senso è da registrare un interessamento da parte del Barcellona per il capitano del Napoli".