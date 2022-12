Sportitalia - Ilic non è in lista Napoli: ci pensa la Lazio, ci vogliono 20mln

Ivan Ilic non è un nome caldo nella lista del Napoli, lo riferisce Alfredo Pedullà sul proprio sito:

"E difficilmente lo sarà, sia per gennaio (in caso di un’eventuale partenza di Demme) che per giugno. Non c’è una trattativa impostata, imbastita o arenata, semplicemente il Napoli non è in corsa per il centrocampista serbo. Ilic può lasciare il Verona in caso di un’offerta non inferiore ai 20 milioni, considerato quanto speso dall’Hellas per riscattarlo dal Manchester City. La Lazio resta molto interessata per una delle prossime sessioni, è un profilo apprezzato molto da Sarri, ma solo in caso di un’uscita illustre a centrocampo".