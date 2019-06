Il giornalista Michele Criscitiello è intervenuto ai microfoni di Speciale Calciomercato, trasmissione televisiva in onda su Sportitalia. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Il Napoli avrebbe proposto uno scambio di prestiti all'Udinese: Inglese per Lasagna, Pozzo non accetta la formula. Il Parma non riscatta Inglese".