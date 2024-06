Alfredo Pedullà ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni di Sportitalia durante lo Speciale Calciomercato:

"Il Napoli pensa ai difensori in questo momento (Rafa Marìn, Hermoso e Buongiorno, ndr) perchè aspetta qualcuno che davanti si presenti con 130mln cash per la clausola di Osimhen. Anche 70-80mln più attaccante, il Napoli aprirebbe le porte per la cessione di Osimhen che vede l'offerta araba che non prende in considerazione, poi Arsenal sullo sfondo e Chelsea che non affonda il colpo".