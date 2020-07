Sportitalia - Il Monza insiste per Gaetano, ma il Napoli aspetta il Bari

Ultime calciomercato Napoli. Il futuro di Gianluca Gaetano sarà deciso nelle prossime settimane. Il talentuoso giocatore di proprietà del Napoli, attualmente il prestito alla Cremonese, difficilmente rientrerà in azzurro al termine della stagione. Per lui si profila un nuovo prestito, con diverse società interessate come conferma Alfredo Pedullà tramite il suo sito ufficiale:

"Il Monza è forte, fortissimo, su Gianluca Gaetano. Lo ritiene l’Under perfetto da aggiungere a una squadra ambiziosa e competitiva che sarà protagonista sul mercato. Ma per il momento bisogna aspettare, intanto perché la Cremonese non è ancora salva e Gaetano deve essere concentrato sull’obiettivo. E poi perché il Napoli aspetta di capire cosa fare il Bari nella finale playoff di stasera contro la Reggiana: se fosse promozione in Serie B, il club azzurro avrebbe maggior interesse a mandarlo in Puglia visto che parliamo della stessa proprietà"