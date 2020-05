Sportitalia - Il Lille valuta Osimhen 55-60 milioni e vorrebbe cederlo al Napoli, gli azzurri possono giocarsi la carta Ounas per abbassare il prezzo

Ultime notizie mercato Napoli - Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, sul proprio portale, il Lille fa una valutazione di Osimhen, sogno di mercato del Napoli per l'estate, pari a 55-60 milioni di euro. Il nigeriano è in cima alla lista degli azzurri ma su di lui c'è anche l'Arsenal. Il patron del club francese stavolta, a differenza di quanto avvenuto l'estate scorsa con Pépé, vorrebbe favorire la compagine azzurro in virtù degli ottimi rapporti che intercorrono tra le due dirigenze ed accetterebbe 40 milioni cash più il cartellino dell’esterno offensivo Ounas che gli piace moltissimo.

