Calciomercato - L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sui canali di Sportitalia si è soffermato sul mercato del Napoli

"Il Napoli resta così e per noi non è sorprendete che resti così: non sono previsti interventi.

Ghoulam? Non ho notizie di Ghoulam in uscita.

Su Olivera il Getafe ha fatto muro per gennaio".