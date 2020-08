Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato Sportitalia, ha dato aggiornamenti riguardo il mercato azzurro: "Per il terzino ci sono diverse strade: Hysaj potrebbe essere alternativa di Mario Rui a sinistra, prendendo cosi Faraoni a destra. In avanti due esterni offensivi, i primi due nomi per distacco sono Boga ed Under, con Lozano, Ounas e Younes in uscita. Se arrivassero offerte per Petagna verrebbero prese in considerazione più avanti