Sportitalia - Gutierrez proposto al Napoli! Piace ma non è una priorità al momento

Calciomercato Napoli, arrivano aggiornamenti su Miguel Gutierrez del Girona finito nel mirino del club partenopeo.

Ecco quanto riporta Alfredo Pedullà di Sportitalia attraverso il proprio sito:

Negli ultimi giorni Miguel Gutierrez, esterno sinistro classe 2001 protagonista con il Girona, è stato accostato al Napoli, addirittura con una trattativa in stato avanzato.

In realtà il profilo è stato proposto (non solo al Napoli), ma gli azzurri – pur apprezzando Gutierrez – non ritengono sia una priorità almeno in questi giorni.

Ricordiamo che sia classe 2001 c’è una clausola che permetterebbe al Real Madrid di riacquistarlo, scenario non scontato ma comunque da non sottovalutare.