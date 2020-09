Sportitalia - Guerra fredda tra Napoli e City per Koulibaly: trattativa bloccata, gli inglesi virano su Gimenez

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Non arrivano notizie positive in relazione alla trattativa tra il Napoli ed il Manchester City per Kalidou Koulibaly. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, sul proprio sito, è guerra fredda tra i due club, con i rapporti che si sono incrinati dopo la mancata cessione di Jorginho ai Citizens. Gli inglesi si sono spinti ad offrire 70 milioni di euro, ed anche di più, ma con boonus difficilmente raggiungibili. Qui De Laurentiis si è indispettito, mentre il Manchester City si è fatto sotto per Gimenez presentando una offerta da 70 milioni di sterline. Al momento, dunque, vive una fase di stallo la trattativa per portare il senegalese alla corte di Guardiola.

