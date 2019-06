Calciomercato. Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Speciale Calciomercato su Sportitalia:

“A Giampaolo piace Mario Rui. Lui che sarà il prossimo allenatore del Milan, lo ha richiesto per la fascia. Anche Hysaj dovrebbe lasciare il Napoli. Rifiutata l'offerta dell'Atletico Madrid, ritenuta non congrua. Piace alla Juventus se dovesse arrivare, come sembra Sarri”.