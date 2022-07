Sportitalia - Gaetano può sbloccare colpo Deulofeu. Il Napoli farà di tutto per rinnovare con Koulibaly, triennale Monza per Petagna

Calciomercato Napoli - Gianluca Gaetano potrebbe essere una pedina per sbloccare l'acquisto di Deulofeu da parte del Napoli che però non vorrebbe privarsi del centrocampista classe 2000. Lo rivelano i colleghi di Sportitalia che danno anche un aggiornamento sul futuro di Andrea Petagna al Monza.

Offerta Monza per Petagna

Secondo i colleghi di Sportitalia la trattativa tra Monza e Napoli starebbe entrando nel vivo per il cartellino dell'attaccante Petagna che ha chiesto la cessione. Per l'attaccante è pronto un ricco triennale. Gli azzurri faranno di tutto per arrivare al rinnovo con Koulibaly