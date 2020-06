Calciomercato Napoli - Gabriel piace al Napoli, ma il brasiliano del Lilla non è strettamente legato all'affare Osimhen. Lo riferisce Sportitalia. E in linea assoluta comunque non è una priorità del club partenopeo. Il sudamericano, infatti, è un extracomunitario e gli andrebbe fatto spazio in caso di approdo. Questo, inoltre, avverebbe solo con l'eventuale partenza di Kalidou Koulibaly.