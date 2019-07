Sportitalia - Elmas, sabato le visite mediche con il Napoli

Napoli calciomercato - Elmas Napoli, gli azzurri sembrano davvero ad un passo dal terzo acquisto ufficiale. Elif Elmas sarà un calciatore del calcio Napoli di Carlo Ancelotti. Secondo Sportitalia sono state già programmate le visite mediche del calciatore, che sarà in Italia per sabato. Aggiornamenti di mercato del Napoli per quanto riguarda la trattativa che porta ad giovane macedone Elmas. Ecco quanto evidenziato da Calcionapoli24.

Calcio mercato Napoli, Sportitalia - Visite mediche Elmas

Ultime calcio Napoli - "Elmas: il Napoli ha programmato le visite per sabato, ma tutto verrà perfezionato nelle prossime ore". E' il tweet di Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di calcio. Il calciatore macedone, Elmas, dovrebbe passare dal Fenerbahce al Napoli per 15 milion di euro più 3 di bonus. Entro questa settimana potrebbe esserci la chiusura della trattativa con l'ufficialità.