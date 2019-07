Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale mercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Elmas è un giocatore fortissimo, la trattativa è in uno stato avanzato ma non mi risulta che le visite mediche si terranno domani. E’ un colpo alla Fabian Ruiz per il Napoli”.