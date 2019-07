Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Sportitalia. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Domani incontro esplorativo tra il Milan e la Fiorentina per Jordan Veretout. Domani il club rossonero presenterà una nuova offerta per il centrocampista viola. Restano in corsa Milan e Napoli. L'offerta più importante è quella della Roma: il club giallorosso, al momento, non riscuote il gradimento del calciatore".