Sportitalia - Di Lorenzo-Juventus, c'è la richiesta del Napoli! Il capitano ha già parlato con Giuntoli

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sportitalia Michele Criscitiello, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La questione Di Lorenzo? Venerdì Conte l’ha chiamato e gli ha detto che è il suo capitano, che vuole ripartire da lui.

La telefonata è durata più di dieci minuti, Conte gli ha detto che devono passare sul suo cadavere per cederlo: Di Lorenzo è stato onorato della chiamata, ma ha spiegato che la sua decisione è stata già presa. Non ha mai nominato la Juventus, ma l’accordo c’è da due-tre settimane.

Il Napoli chiede 25-30 milioni, la Juventus è ferma a 18. Poi magari si tratta, ma Giuffredi e Giuntoli l’accordo l’hanno raggiunto e Di Lorenzo ha già parlato col dg bianconero. Che non possa piacere ai napoletani non posso farci nulla, non è colpa mia”