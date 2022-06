Sportitalia - Deulofeu vuole Napoli e aspetterà, già rifiutate altre due offerte!

"Per il Napoli è l'alba di un nuovo ciclo". Queste le parole del giornalista Alfredo Pedullà nel corso della trasmissione televisiva Sportitalia Mercato.

Si è parlato del calciomercato del Napoli e soprattutto della trattativa in corso con Gerard Deulofeu, attaccante spagnolo dell'Udinese.

Deulofeu

Deulofeu al Napoli?

Ecco quanto riferito da Pedullà a proposito di Deulofeu al Napoli: "Deulofeu ha avuto altre due offerte, una delle quali dalla Spagna, ma il calciatore per adesso ha rifiutato perché vuole aspettare il Napoli. Bisogna prima risolvere le situazioni di Ounas e Politano, non è una trattativa che si chiuderà in pochi giorni, ma il calciatore ha scelto Napoli sperando che alla fine i club si mettano d'accordo".

Scrive Pedullà sul suo sito ufficiale ha aggiunto: "Gerard Deulofeu vuole il Napoli, ma sa che deve portare un po’ di pazienza. Tutto questo perché il Napoli ha diverse questioni aperte: Mertens, Politano e Ounas in testa. L’Udinese chiede 20 milioni, il Napoli si è fermato a 13 più bonus. Ma ci sarà tempo, soprattutto se Deulofeu non avrà fretta".