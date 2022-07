Sportitalia - Deulofeu sempre più vicino al Napoli: niente contropartite, le cifre dell'affare

Calciomercato Napoli - Napoli sempre più vicino a Deulofeu. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale raccontando la trattativa tra gli azzurri e l'Udinese.

Ecco cosa scrive Pedullà:

"Nei giorni delle suggestioni, viene accostato anche Dybala, il Napoli è sempre più vicino a Gerard Deulofeu. Una trattativa partita sottotraccia addirittura a fine maggio e che adesso si avvicina sempre più alla definizione. Il cartellino viene valutato tra i 16 e 17 milioni, nei giorni scorsi abbiamo aggiunto che per il momento non sono previste contropartite tecniche dopo che era stato valutato il profilo di Gaetano. Ora si tratta di entrare nel vivo perché lo stesso spagnolo ha detto no a diverse proposte, anche dal suo Paese di origine".