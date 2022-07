Sportitalia - Deulofeu al Napoli allontana Dybala: non c'è stata accelerazione Roma

Calciomercato Napoli. Si infiammano le trattative attorno a Paulo Dybala. L'attaccante argentino, svincolato dalla Juventus, è una suggestione anche per il Napoli nonostante le difficoltà e le cifre per un'operazione del genere.

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Ad oggi non ci sono aggiornamenti su Dybala, non ho notizie di accordi o proposte fatte con la Roma. Lui sta aspettando, la prossima settimana potrebbero esserci novità in attesa delle varie uscire. L'arrivo di Deulofeu al Napoli, però, forse esclude l'argentino ma bisogna aspettare".