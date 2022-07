Sportitalia - De Ligt al Bayern: la Juve punta tutto su Milenkovic

Calciomercato Napoli - Già la giornata di domani potrebbe essere importante, probabilmente decisiva, per Matthijs de Ligt al Bayern. Come era chiaro da giorni - si legge sul sito di Alfredo pedullà - il club tedesco presenterà una nuova offerta che per la Juve dovrebbe avere un base di almeno i 75 milioni più bonus per superare gli 80 e avvicinarsi a quota 85.

De Ligt al Bayern: chi andrà alla Juve?

E il sostituto? Escluso Bremer, malgrado il gradimento e con l’Inter in stato sempre più avanzato avanzato al punto che ci sarà presto l’incontro con il Torino. Restano due o tre opzioni. Nelle ultime ore si fa sempre più forte la candidatura di Nikola Milenkovic, che non è blindato a Firenze ed è assistito da Ramadani, stesso agente di Koulibaly.