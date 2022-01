Il collega di Sportitalia, Michele Criscitiello, è intervenuto ai microfoni di Radio 24:

"Il Cagliari ha appena aperto al prestito con diritto di riscatto - che si trasforma in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni - per Nandez alla Juventus.. La grande delusione è il Milan in questo mercato. Ci eravamo riempiti gli occhi con diversi nomi per il difensore, che alla fine non è arrivato. Voto ai rossoneri nel mercato invernale? Non pervenuto"