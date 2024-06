Sportitalia - Conte farà di tutto per portare Chiesa al Napoli, Buongiorno primo nome della lista

Il giornalista Alfredo Pedullà è intervenuto alla trasmissione Calciomercato su Sportitalia, soffermandosi sul tema di Conte al Napoli e le possibili mosse di mercato:

"Una settimana fa dicemmo tre nomi per il Napoli: Buongiorno, Lukaku e Chiesa. In pratica sarà un grande Napoli.

L'addio alla Juve di Chiesa è all'apparenza clamorosa. Lui è l'esterno italiano preferito da Antonio Conte ma non escludo che possa piacere anche a De Rossi, per il buon rapporto che ha. Chiesa non è che non è considerato da Thiago Motta all'altezza ma è un discorso tattico, di caratteristiche. Chiesa ha anche mercato in premier League ma Conte farà di tutto per portarlo al Napoli.

Parole di Cairo? A noi risulta che quello di Buongiorno è il primo nome della lista di Conte. Poi sappiamo che quella di Cairo è una gioielleria importante.

Posso aggiungere che la scelta di Di Lorenzo verrà presa a prescindere dal colloquio con Antonio Conte. Il tecnico ovviamente proverà convincere a restare ma non è il colloquio che farà cambiare l'idea a Di Lorenzo".