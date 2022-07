Sportitalia - Contatti vivi con il West Ham per Zielinski: Barak non è più un nome caldissimo

Calciomercato Napoli - Le ultime di calciomercato da Sportitalia sul trasferimento di Zielinski al West Ham e Barak al Napoli. Arrivano le parole di Alfredo Pedullà sul possibile acquisto del giocatore:

"Nella mini lista del Napoli resiste Barak ma, come già spiegato nei giorni scorsi, oggi non è un nome caldissimo, anche se le cose possono cambiare, quindi lo specialista del Verona va tenuto in considerazione. Molto dipenderà dall’uscita di Piotr Zielinski: i contatti con il West Ham sono vivi e stanno andando avanti, non siamo ancora vicini agli accordi, ma è una situazione in piedi. E dall’uscita di Zielinski difenderà l’arrivo di un altro centrocampista, fermo restando che andrà poi trovata una soluzione per Fabian Ruiz in scadenza".