Ultime calcio Napoli - Federico Bernardeschi è in uscita dalla Juventus. Sul proprio sito Alfredo Pedullà scrive:

"Bernardeschi per ora ha scartato alcune ipotesi, Napoli e Roma su tutte. Se proprio dovesse lasciare la Juventus, preferirebbe andare all’estero, in modo particolare in Premier League. C’erano stati contatti con il Chelsea, non approfonditi e negli ultimi giorni anche un sondaggio dell’Atletico Madrid".