Ultime notizie mercato Napoli – Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha fatto il punto sulle ultime notizie in casa Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“La Juventus vorrebbe prendere Jorginho e Zaniolo ma bisogna valutare come si evolve il passaggio di mano nella Roma. Bernardeschi non so se accetterà Napoli ed è considerato una pedina di scambio dai bianconeri”.