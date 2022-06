Sportitalia - Bernardeschi-Napoli, le cifre dell'offerta di ADL: pareggiata l’ultima della Juve

Aurelio De Laurentiis ha recentemente ammesso che il Napoli ha avuto un contatto diretto con l’entourage di Federico Bernardeschi, sul punto di liberarsi a parametro zero.

Alfredo Pedullà scrive sul proprio sito:

"Possiamo svelare le cifre che sono state proposte all’esterno offensivo: base da 1,8 milioni più bonus, lontane rispetto alla richiesta da almeno 3 milioni più bonus. Se vogliamo, più o meno la stessa offerta che era stata fatta dalla Juve senza arrivare alla fumata bianca: il club bianconero aveva messo sul tavolo 2 milioni più bonus a stagione. Vedremo se il Napoli rilancerà, ricordiamo che il piano di risanamento dei costi di De Laurentiis prevede un tetto massimo per gli ingaggi da 3 milioni, con qualche eccezione. Il Napoli ha un obiettivo forse per la fascia offensiva, si tratta di Gerard Deulofeu non incedibile a Udine, ma prima dovranno essere chiarite le posizioni di Politano (tutt’altro che incedibile) e Mertens (il rinnovo, almeno oggi, appare molto complicato)".