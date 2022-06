Sportitalia - Asllani-Inter, si chiude subito: incontro in settimana per giocare d'anticipo

Calciomercato Napoli - Ultime notizie di calciomercato sull'Inter che può prendere Asllani dell'Empoli e c'è già un incontro previsto in settimana.

Le parole di Alfredo Pedullà di Sportitalia durante la trasmissione di calciomercato per il trasferimento di Asllani all'Inter:

"L'Inter vuole chiude per Asllani a 10 milioni più bonus. L'Empoli non vuole contropartite tecniche. L'Inter si è mossa perché anche il Milan pensa a Asllani, così come il Newcastle che ha fissato un incontro. L'Inter gioca d'anticipo per prenderlo subito come vice Brozovic. In arrivo un tesoretto dal Monza tra due riscatti e la cessione di Sensi. Entro la settimana è previsto l'incontro tra il presidente Fabrizio Corsi e l'Inter per il trasferimento di Asllani".