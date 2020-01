Ultime calcio Napoli – Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia durante lo Speciale Calciomercato:

“Amrabat e Kumbulla? Il primo più Rrahmani operazione da 30 milioni per giugno. Giuntoli è a Milano per Lobotka, non ci sono clausole. I due calciatori hanno accettato, anche Kumbulla potrebbe decidere di accettare l'azzurro. Sul difensore c'è anche l'Inter che vorrebbe soffiarlo al Napoli, così come l'Atalanta. Le operazioni sono comunque, ripeto, per giugno”.