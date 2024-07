Sportitalia - ADL alza l'offerta per Buongiorno: le cifre dell'affare. Insidia araba per Hermoso

Alfredo Pedullà parla della difesa del Napoli sul proprio sito:

"Il Napoli va per priorità: tre difensori centrali, uno è arrivato (Marin), l’altro potrebbe arrivare presto. Si tratta ovviamente di Alessandro Buongiorno, in base a quanto vi abbiamo anticipato prima di fine maggio. Il Napoli ha già presentato un’offerta da 30 milioni più 5 di bonus, nei prossimi giorni potrebbe aumentarla fino a 35 di base fissa più 5-7 milioni di bonus in modo da accontentare Conte. Il terzo difensore contattato è stato Hermoso, libero a parametro zero dopo l’esperienza con l’Atletico Madrid. Nel frattempo Hermoso ha memorizzato proposte da Turchia e sopratutto Arabia senza però chiudere, quindi anche lui vuole ancora aspettare. E a Conte piace molto. Dall’Arabia gli propongono cifre insostenibili per il Napoli, quindi dipende soltanto da Hermoso che aveva aperto completamente al club azzurro (unica pista italiana). E che non ha ancora deciso, quindi il Napoli c’è. Ma la priorità è Buongiorno, sapendo che ora bisogna chiudere. Per la corsia mancina proseguono in modo proficuo i dialoghi con Spinazzola, considerato che Mario Rui potrebbe lasciare".