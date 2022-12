Alfredo Pedullà scrive sul proprio sito sul mercato del Napoli:

"Il discorso per Adama Traoré è diverso, in quanto potenziale parametro zero: fino a quando l’esterno spagnolo classe 1996 non rinnoverà con il Wolverhampton e non ascolterà altre sirene a gennaio, ci potrebbero essere validi motivi per provare ad andare fino in fondo".