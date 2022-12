Ilcollega di Sport Mediaset, Marco Barzaghi, ha parlato del calciomercato riguardante l'Inter:

"Non solo Scalvini: Koulibaly potrebbe rientrare nei discorsi col Chelsea. Non ha convinto e potrebbe essere un rinforzo di grandissimo spessore in grande di fare altri anni ad alto livello e comandare la difesa. Più freddezza su altri nomi tipo Smalling: abbiamo chiesto e ci hanno detto che al momento è un nome molto freddo".