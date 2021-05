Sport Mediaset, Ceccarini: "Spalletti in pole per la panchina del Napoli, Sarri lo vedo all'estero. Allegri perfetto per la ricostruzione della Juve"

Calciomercato Napoli - Il collega di Sport Mediaset, Niccolò Ceccarini, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per le ultime sul Napoli:

"Spalletti è il nome più vicino alla panchina del Napoli. Sarri penso che abbia la possibilità di scegliere e credo possa finire all'estero anche se le cose possono cambiare repentinamente. Penso che l'avventura di Pirlo alla Juve sia al capolinea e credo che il nome di Allegri sia quello più spendibile per la ricostruzione bianconera. L'allenatore toscano piace anche al Real Madrid se Zidane dovesse lasciare la panchina degli spagnoli. De Paul piace a tentissimi club italiani ed esteri. L'Udinese chiede 35 milioni abbondanti e non è facile che una squadra italiana possa arrivarci. Il centrocampo del Napoli è già forte e non credo ci siano i margini per aprire una trattativa e portarlo in azzurro".