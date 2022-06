Sport - Koulibaly vuole solo il Barcellona: Non ha interesse per Juve, PSG e Chelsea | FOTO

Calciomercato Napoli - "Koulibaly ha deciso di congelare il suo futuro e aspettare il Barça". Il quotidiano catalano Sport pubblica in prima pagina la foto di Kalidou Koulibaly come obiettivo blaugrana per la difesa. Xavi lo vorrebbe a tutti i costi alle sue dipendenze anche perchè il primo obiettivo Koundé del Siviglia è fuori mercato per la sua valutazione.

Koulibaly al Barcellona?

Ecco cosa scrive il quotidiano Sport: