Spezia, in arrivo Mirante: l'ex portiere della Roma è attualmente svincolato

Lo Spezia è molto attivo sul mercato degli svincolati e, dopo Nguiamba, potrebbe presto annunciare il suo nuovo portiere: si tratta di Antonio Mirante, svincolato dopo le ultime stagioni con la maglia della Roma.



Spezia, in arrivo Mirante. Lo Spezia si prepara a cambiare portiere. Stando alle indiscrezioni rivelate da "Il Secolo XIX" nelle ultime ore il club ligure avrebbe perfezionato la trattativa per l'arrivo di Antonio Mirante. Le due parti stanno trattando ormai gli ultimi dettagli, ma la trattativa sembra ormai definita.

L'ex portiere della Roma non ha mai smesso di allenarsi e sarebbe pronto subito a scendere in campo sin da subito. Considerando che Zoet non ha fornito grandi prestazioni, Mirante potrebbe giocare già contro la Salernitana il 16 ottobre.

Tutte le news sul calciomercato e e non solo: CLICCA QUI