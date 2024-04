Sparnelli sicuro: "Notizia certa da un notaio di Torino, Conte ha già firmato per il Napoli!"

Calciomercato Napoli - S'è espresso in maniera molto netta, sul prossimo allenatore, Massimo Sparnelli, ex addetto stampa del club azzurro, nel corso della trasmissione Tifosi Napoletani, programma in onda sulla emittente televisiva campana Tele A:

"Avevo detto che Vincenzo Italiano sarebbe stato il nuovo allenatore del Napoli, ma ho sbagliato. La notizia certa mi arriva direttamente da Torino. Un notaio mio amico, una persona di cui ci si può fidare, mi ha telefonato e mi ha detto che Antonio Conte si è convinto e ha già firmato per il Napoli. Il leccese ha accettato perché sa che l'unica società italiana in grado di spendere soldi è proprio quella di Aurelio De Laurentiis".