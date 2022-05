Sparnelli svela: "ADL lascerà il club a suo figlio Luigi! Lui voleva riportare Cavani al Napoli"

Massimo Sparnelli è un giornalista ed ex addetto all'ufficio stampa della SSC Napoli. Lo scorso 5 maggio è stato ospite di "Tifosi napoletani", la trasmissione televisiva in onda su Tele A con la conduzione di Gennaro Montuori. Nel corso del programma, Sparnelli si è lasciato andare ad una previsione sul futuro assetto societario del calcio Napoli, ipotizzando un imminente addio del presidente Aurelio De Laurentiis in favore di suo figlio Luigi.

Luigi De Laurentiis al Napoli?

Notizie calcio Napoli. Ecco l'ipotesi avanzata da Massimo Sparnelli sulla riorganizzazione interna alla SSC Napoli: "Io penso che De Laurentiis venderà il Bari e poi andrà via, perché lui vuole tornare a fare cinema. Al suo posto resterà Luigi De Laurentiis al Napoli e penso che porterà il club ad alti livelli. Voglio anche dire che Luigi De Laurentiis voleva riportare Cavani al Napoli".

Sparnelli e De Laurentiis

Proprio così: nelle parole di Sparnelli, Luigi De Laurentiis, presidente del Bari e figlio di Aurelio, avrebbe provato ad acquistare Edinson Cavani per un suo ritorno in maglia azzurra. Al momento l'attaccante uruguayano è al Manchester United, ma il suo contratto scadrà fra pochi mesi. In allegato il video con le dichiarazioni di Sparnelli.