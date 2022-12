Spalletti sa ripartire alla grande, c'è un aspetto determinante che conterà nel Napoli

Prendendo in considerazione le prime sei partite di campionato dello Zenit alla ripresa dopo la pausa nei campionati 2011, 2012 e 2013, il bilancio di Spalletti è dodici vittorie, quattro pareggi e appena due sconfitte. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"La certificazione che Spalletti non solo sa mettere la giusta quantità di benzina nelle gambe dei suoi durante la sosta ma anche far riattaccare la spina ai calciatori dal punto di vista motivazionale. Ecco, quest’ultimo è un aspetto determinante perché non sempre si riesce dal punto di vista nervoso a rientrare in clima campionato, anche se non dovrebbe essere troppo complicato caricare una squadra che ha davanti due occasioni importanti per scrivere la storia: vincere il terzo scudetto dopo quelli del 1987 e del 1990 e superare per la prima volta gli ottavi di Champions"