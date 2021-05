Spalletti-Napoli, CDM: opzione forte, pronto ad immergersi nell'avventura! Inzaghi e una new entry in lizza

Calciomercato Napoli ultime notizie oggi. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno Luciano Spalletti è pronto ad immergersi nell’avventura Napoli, si tratta di un’opzione forte. Secondo il quotidiano Galtier sembra orientato verso il Nizza, Simone Inzaghi e Sergio Conceicao rappresentano delle piste da tenere aperte.

A benedire il buon esito dell'approdo in azzurro di Spalletti è stato anche Aurelio Andreazzoli, a lungo allenatore in seconda del tecnico di Certaldo. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate alla radio ufficiale del club partenopeo: "Nessuno deve avere perplessità su Luciano. Lo ha sempre dimostrato in tutte le squadre che ha allenato. Dovunque andrà avrà successo. Spalletti con Adl? Non conosco De Laurentiis e non so che tipo di rapporti potrebbero avere. Luciano guarda particolarmente alla fase di possesso. Gli piace molto la qualità, nella sostanza richiede il massimo dai suoi giocatori”