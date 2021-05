Il calciomercato in entrata della SSC Napoli sarà vincolato come non mai a quello d’uscita: servono due terzini e uno potrebbe essere quello dell'esterno del Chelsea, neo campione d'Europa, Emerson Palmieri.

Emerson Palmieri Spalletti mercato Napoli

L'ex Roma, secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino, è pronto a venire a piedi a Napoli pur di riabbracciare Spalletti. Lì, sulla sinistra, c’è un vuoto che il nazionale azzurro può colmare. Poi, magari serve un altro esterno basso.