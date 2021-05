Spalletti al Napoli, Repubblica: firma nel week-end! Contratto 2+1, staff ai dettagli con ADL

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica è stato quasi raggiunto l'accordo tra Luciano Spalletti e la SSC Napoli per la guida tecnica azzurra. I contatti tra le parti si sono infatti intensificati durante la giornata di ieri: offerto un ingaggio fino al 30 giugno del 2023, con l’opzione pure per una terza stagione.

Spalletti - Napoli, trattativa ai dettagli

Gli avvocati delle due parti stanno già esaminando nei minimi dettagli i contratti e tira aria di fumata bianca, la firma secondo il quotidiano dovrebbe arrivare nel weekend. L'allenatore di Certaldo ha superato infatti di slancio tutti gli altri candidati, ma non c’è nulla di scontato quando il timone è nelle mani di Aurelio De Laurentiis, che ha deciso di gestire in prima persona le grandi manovre per l’ingaggio del nuovo allenatore, mai dire mai insomma fin quando non ci saranno le firme sui contratti. De Laurentiis ha rotto gli indugi e sta cercando l’accordo anche coi compononenti dello staff di Spalletti, a conferma della serietà delle sue intenzioni.