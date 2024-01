Soumaré-Napoli, dalla Spagna annunciano: si tratta col Leicester! Vuole lasciare il Siviglia

Calciomercato Napoli - Arrivano conferme su Soumaré verso l’azzurro, direttamente dalla Spagna dove è attualmente in prestito al Siviglia dalla Premier League.

Mercato Napoli, dalla Spagna confermano Soumaré

Secondo quanto infatti riporta il Mundo Deportivo, ormai sempre più ai margini dalla squadra biancorossa, il centrocampista francese non è stato convocato da Quique Sánchez contro l’Athletic Club per questioni familiari: la verità è che l’atleta vuole lasciare l’Andalusia e il Napoli ci prova. Così la società azzurra e il Leicester stanno trattando per questa sessione invernale.