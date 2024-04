Cm.it, Manna già all'opera: si cerca il colpo Soulè! Spuntano le cifre

Calciomercato Napoli. L'arrivo ormai prossimo di Giovanni Manna come nuovo ds del Napoli apre già a diversi scenari di mercato in vista di un'estate che si preannuncia rovente per il club di De Laurentiis.

Napoli-Soulè, l'indiscrezione di calciomercato

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, l'attuale dirigente della Juventus potrebbe portare con sè a Napoli un suo pupillo: Matias Soulè. Ecco quanto scritto dal portale:

Tra le grandi scoperte dell’attuale dirigente della Juventus c’è senz’altro Matias Soulé, protagonista di questa stagione con il Frosinone. Autore di 10 gol e 2 assist in 31 presenze con i ciociari. Il Napoli potrebbe provare a strapparlo alla Juventus la prossima estate. Soulé, infatti, rientrerà in bianconero a partire da luglio, a fine prestito, ma i bianconeri starebbero valutando di fare cassa con una sua cessione. Stando a quanto raccolto, la cifra per strapparlo alla Juventus si aggirerebbe tra i 20 e i 25 milioni di euro, non un esborso folle per De Laurentiis, che potrebbe sedersi a trattare. Occhio, però, all’Inghilterra perché la vera rivale dei partenopei si chiama Premier League.